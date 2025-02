Morre Leonardo Maciel, ativista da defesa de animais urbanos de Minas

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Morreu, aos 60, o médico veterinário Leonardo Maciel, importante nome da defesa de animais urbanos em Minas Gerais. Ele teve um aneurisma cerebral a caminho de uma reunião na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na manhã desta quinta-feira (13/2). O velório será nesta sexta-feira (14/2), a partir das 7h, na sala 4 do Cemitério Parque Renascer, em Contagem. O sepultamento será às 11h.

Leonardo se dedicou por mais de 30 anos à promoção de políticas públicas para benefício dos animais. Segundo o centro de fisioterapia animal VetSociety BH, o veterinário saía de Belo Horizonte para ajudar animais em grandes tragédias no país.

Formado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestre em clínica e cirurgia de pequenos animais pela mesma instituição, Leonardo se especializou em clínica de animais silvestres, área em que foi pioneiro no tratamento de Leishmaniose canina.

Leonardo ocupou vários cargos na PBH ligados à causa animal, tema que ajudou a colocar no centro das políticas públicas. Foi um dos fundadores do primeiro Instituto Médico Veterinário Legal do Brasil, sediado na capital mineira. Atuava como diretor de Parcerias e Projetos da Fauna da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Um dos trabalhos de maior notoriedade foi a criação e desenvolvimento do Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte (CPVBH), inaugurado em 2021. O trabalho realizado pela PBH e Leonardo Maciel fez com que o CPVBH realizasse 11.490 atendimentos em 2024, sendo 7.250 cães e 2.316 gatos, com 1.924 cirurgias. Em nota, a PBH também lamentou a morte do servidor Leonardo Maciel.



Já foi sócio proprietário do Animal Center Hospital Veterinário, que recebe animais silvestres do tráfico e cativeiro clandestino. É co-fundador da Associação Bichos Gerais e professor de clínica de animais silvestres da Puc Minas. Nas redes sociais, a VetSociety declarou luto:

“Perdemos um querido colega, amigo, Dr. Leonardo Maciel. Que a bondade da sua alma, seu sorriso, sua luta pelos animais permaneçam em todos nós. Sua partida é, sem dúvida, uma grande perda para a humanidade e para a Medicina Veterinária. Você deixou um legado, uma missão que seguiremos. Descanse em paz e cuide de todos os anjinhos que já estão aí no céu”, diz a publicação.



O Instituto Anhangá também lamentou: "Dr. Leonardo Maciel cumpriu sua jornada aqui, dedicando sua vida a salvar tantos amigos de quatro patas. Sua amizade ao longo de 15 anos foi um presente de Deus, e sou grato por tudo que aprendi ao seu lado. Pessoa simples, de coração generoso, nunca mediu esforços para apoiar nossos abrigados no Instituto Anhanga. Sua partida deixa um vazio imenso, mas só o tempo acalmará a dor em nossos corações", disse nas redes sociais.

A fundadora e coordenadora do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais (MMDA), Adriana Araújo, que atuou com ele há quase 25 anos, também comentou sobre a morte de Leonardo. Segundo ela, é "uma perda inigualável" e "a proteção animal está de luto". De acordo com ela, Maciel era revolucionário, além de uma grande referência para o recebimento de animais silvestres vítimas de maus tratos diversos.

“Era considerado um discípulo de São Francisco na Terra, tamanha bondade e total entrega pelos animais. Era referência, o grande parceiro da proteção animal, sempre a postos para socorrer, mesmo que isto lhe trouxesse uma exaustão e dívidas imensas”, diz Adriana.

Segundo a coordenadora do MMDA, em todos os grandes enfrentamentos pelos animais, ele estava sempre a postos. Produziu uma faixa de 10 metros com os dizeres "Crueldade Nunca Mais", para o ato contra vaquejada.

“Descanso era algo que ele não conhecia. Quando ninguém, nenhum veterinário atendia, ele estava lá, sempre a postos pra salvar, com a bondade e serenidade de quem tinha plena consciência de que estava neste mundo pelos animais. Seu legado é imenso. Ele segue como nossa referência maior quanto ao respeito, amor e entrega pelos animais”, completou.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG) também lamentou o falecimento do médico veterinário. Segundo o CRMV-MG, Maciel deixou “um legado de dedicação à profissão e de ajuda à proteção animal e aos animais de tutores carentes ou em situação de rua”.

“Seu falecimento é uma grande perda para a Medicina Veterinária e será sempre lembrado por sua significativa contribuição. O CRMV-MG expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas do Dr. Leonardo Maciel, e presta homenagem à sua reconhecida relevância para a Medicina Veterinária em Minas Gerais”, disse.