Pet chefs: conheça os confeiteiros que fazem doces para cães e gatos

Na confeitaria Fredelícia Pet'sserie, em vez de brigadeiros e biscoitos tradicionais, os clientes encontram versões feitas especialmente para os amados pets. O mercado voltado para os bichinhos não para de crescer e os negócios especializados vêm conquistando um público fiel, que busca oferecer uma alimentação diferenciada para seus animais de estimação, sejam cães ou gatos.

Denise Vieira, a "pet chef" da Fredelícia Pet'sserie ao lado do noivo, Luiz Fernando Caldeira, são os tutores de Fred, cachorro que serviu de inspiração para a marca.

"O negócio foi criado para custear um tratamento de saúde do Fred, um Dachshund. Em um dia, ele começou a se sentir mal, com dor e muito ofegante, então o levamos ao veterinário por três dias seguidos. Fizemos vários tipos de exames, como a radiografia, e descobrimos uma displasia coxofemoral, um desgaste da bacia. Por ele ser tão jovem, descobrimos que era de nascença e essa doença não tem cura".

Diante da necessidade de consultas com veterinários e fisioterapeuta, as despesas do casal aumentaram. "Além disso, o Fred é muito seletivo para comer e eu já tinha que fazer algumas coisas diferentes para ele. Nós temos um grupo de amigos em que todos têm Dachshund e todo mundo começou a falar comigo para eu fazer para vender". Quando apertou financeiramente e percebi que precisava de uma segunda renda, tive o apoio desse grupo para dar o pontapé inicial. Assim, em maio do ano passado, no dia das mães, tomei coragem para fundar a marca", conta.





Denise e Luiz se matricularam em um curso de "pet chef", do qual participam até hoje. "Estamos conhecendo cada vez mais produtos voltados aos bichos, é uma gama enorme de leis sobre alimentação pet", esclarece. As aulas abriram portas para a marca, que já possui um cardápio voltado para a parte de confeitaria, com bolos e biscoitos, além de salgados. "Com isso, vamos em muitos eventos e temos alguns parceiros para as festinhas dos animais", conta.

Cardápio de delícias

A "cãofeitaria" faz de tudo para agradar os pets, desde biscoitos a bolos decorados. Os nomes dos produtos brincam com o fato de os clientes serem caninos e felinos. Entre as criações, "dog donuts", "cãojica", "caujuzinhos" e bolo de "auniversário".

Há também receitas salgadas, como "cãoxinha", "cãocrete", biscoito "cãocrante" de fígado e o kit "PET Lanche Feliz" (mini hambúrguer artesanal e "bautatas"). Acompanha um brinquedo surpresa.



Em épocas sazonais, o casal também trabalha com quitutes temáticos: "No fim de ano, para o Natal, preparamos uma ceia pet, com panetone e biscoitos, igual comida para humanos mesmo. Estou tentando trazer a beleza da comida para os humanos voltada para os pets, atraindo os donos também, até porque hoje eles são quase como nossos filhos".

A confeitaria cria bolos decorados de 'auniversário' Fredelícia Pet'serrie/Divulgação

No momento, a dupla ainda trabalha na cozinha de casa, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. "O plano é futuramente ter uma cozinha industrial, toda montada, mas ainda não temos possibilidade financeira para isso. Por enquanto, trabalhamos com pronta-entrega, fazemos tudo fresquinho. Nossos produtos, como o hambúrguer, tem o pão feito de farinha de grão-de-bico, azeite, caldo de carne, farinha de trigo integral e ovo, e o creme cheddar na verdade é creme de cenoura", conta Denise.

Hoje, o cachorro Fred não toma mais remédios, mas continua com a fisioterapia.

