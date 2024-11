O empreendedorismo foi a alternativa encontrada por Nayara Almeida para ter liberdade e realizar o sonho de viver viajando com a família. A ideia, que rendeu prêmio, era trabalhar em um trailer e morar em um motorhome, assim poderiam rodar o Brasil inteiro vendendo cachorro-quente. "E assim fizemos: começamos com o carrinho aqui no bairro, depois compramos o trailer e trocamos nossa casa pelo motorhome", conta a fundadora da Hot Dogs da Nay, de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A empresa tem dois anos e a família mora há 10 meses no veículo, que, por enquanto está estacionado, na Praça Mirante do Visão, no Bairro Residencial Visão, em Lagoa Santa. "O trailer é rebocado pelo motorhome, então, para trabalhar, sempre levamos a casa!", explica. Nayara divide o espaço com o marido Alan e as duas filhas, Alana e Nayene, de 8 e 18 anos, respectivamente.



Ciente do desejo de empreender, Nayara deixou o emprego com carteira assinada durante a pandemia e se voltou para o artesanato com a produção de tapetes. Sem sucesso, migrou para a alimentação e, em busca de algo com baixo custo inicial, veio a ideia de vender cachorro-quente. Com o apoio do Sebrae Minas, em 2022, a empreendedora conseguiu comprar o primeiro carrinho, que possibilitou a participação em eventos. Em agosto daquele ano, nasceu a Hot Dogs da Nay.



"Conheci o motorhome em 2019 e, desde então, eu e minha família nos apaixonamos pela ideia de viajar estrada afora. Sabia que tínhamos que nos preparar: aprender a acampar, abrir um negócio e, então, trocar a casa pelo automóvel. Queria que desse certo e segui o planejamento", relembra. Para isso, ela testou várias estratégias e superou as expectativas de vendas, o que ajudou a entender melhor as finanças da empresa.

Nayara, Nayene, Alana e Alan: a família sonha em rodar o Brasil vendendo cachorro-quente Arquivo pessoal





Em julho de 2023, com um fluxo de caixa estável, Nayara comprou um trailer sob encomenda. Seu marido deixou o emprego e passou a fazer parte do negócio. Em dezembro, eles trocaram a casa pelo veículo, que se tornou o lar e o sustento da família. "Ainda é uma fase para entender como funciona a logística e a legislação. Nosso plano é ser itinerante e rodar o Brasil", diz. "Nossa primeira viagem foi para Nepomuceno, no Sul de Minas. No mais, visitamos lugares próximas e voltamos. Estamos avaliando a logística."





O Hot Dog tradicional é o carro-chefe da família Nayara Almeida/Divulgação

Com milho e batata

No momento, o objetivo da família é participar dos eventos nas cidades: "Para atender à grande demanda de festivais, trabalhamos com apenas um item, o hot dog tradicional (pão, molho, muçarela, salsicha, milho e batata) focado no sabor, simplicidade, apresentação e agilidade". Para movimentar as vendas, eles trabalham com um cartão fidelidade: na compra de 10 cachorros quentes, o cliente ganha um.

No futuro, Nay garante que outros itens virão para compor o cardápio. Para quem quiser provar o cachorro-quente, o trailer se mantém no ponto fixo na Avenida João Daher, 355, no Centro de Lagoa Santa, complementando feiras e outros eventos. "Quando não tem evento, minhas vendas são no ponto fixo por conta do alvará. Como nos movimentamos, nossos clientes acompanham as redes sociais para saber onde estamos", explica.

Cinema itinerante

Outra ideia de Nayara é criar um cinema itinerante para estacionar nas praças das cidades: "O primeiro passo é entrar em contato com a prefeitura para questões legais, como licenças e alvarás. Depois, compramos os itens nos locais ou proximidades para ajudar na economia local".

Seu plano é atuar como uma espécie de circo, promovendo eventos sociais para tentar facilitar esse acesso. "Como o cinema está associado à cultura e tem o apoio da prefeitura, pensei em juntar o útil ao agradável. Liberação rápida do alvará, apoio da prefeitura, cultura e lazer para sociedade e aumento do faturamento!", diz. O trailer será a opção de alimentação para o público nesses momentos de lazer.

Prêmio pela ideia

Em outubro deste ano, Nayara foi a grande vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024, na categoria "Microempreendedora Individual (MEI)": "É a oportunidade que eu buscava de obter reconhecimento e visibilidade para o meu negócio. É uma grande alegria receber esse prêmio. Não paro de olhar para o troféu que, por sinal, combina bem com o motorhome", celebra.

As candidatas vencedoras em cada categoria irão representar Minas Gerais na etapa regional do Prêmio, nos dias 21 e 22 de novembro, concorrendo com outras empreendedoras da região Sudeste.





O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) é uma iniciativa criada em 2004 que visa valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino no Brasil. A premiação é voltado para mulheres que transformam suas realidades por meio de seus empreendedorismos, reconhecendo não apenas o sucesso empresarial, mas também o impacto social e econômico que geram em suas comunidades.

Serviço

Saiba mais sobre o negócio da Nayara em @hotdogsdanay



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino