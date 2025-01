Dois homens, de 19 e 21 anos, foram detidos durante operação da Polícia Militar (PM) no Bairro Altinópolis, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Ao ser detida, a dupla confessou que havia acabado de comprar uma arma de fogo para matar um desafeto.





De acordo com a corporação, no fim da tarde dessa sexta-feira (17/1), durante uma patrulha de rotina, os policiais avistaram os dois suspeitos em uma motocicleta. Ao perceberem a presença dos militares, o condutor do veículo fez uma manobra repentina e fugiu do local.





Enquanto isso, o garupa pulou da moto e tentou fugir a pé por um beco. Momentos depois, ele foi encontrado dentro de um bar da região. Com ele os agentes encontraram uma pistola calibre 380, três carregadores e 21 munições.





Ao ser confrontado, o jovem disse que comprou o armamento por R$ 14 mil e confessou que pretendia usá-lo para matar um desafeto, que seria morador do bairro.





Já o condutor da moto foi localizado com a ajuda da aeronave Pégasus 8, que auxiliou no patrulhamento aéreo. Durante o rastreio, as viaturas que participavam da operação encontraram o segundo suspeito, que seguiu em fuga.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem conseguiu furar o cerco e entrou no Bairro Palmeiras. Logo depois, ele colidiu a moto em um veículo que seguia no sentido contrário. No momento da prisão, ele estava armado.