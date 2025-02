Vídeo: humorista viraliza com ‘Show do Milhão em Minas Gerais’

O humorista mineiro Guilherme Santez viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo autoral de uma paródia do programa "Show do Milhão", do SBT. Além de humorista, Guilherme é ator (desde 2010), publicitário e improvisador.

Na postagem, ele utiliza de artifícios regionais, como gastronomia e costumes linguísticos, para que seu público estabeleça uma identificação com o vídeo. No cenário criado, o humorista precisa responder perguntas - de múltipla escolha, assim como no programa usado de inspiração - como “qual dos ‘uai’ representa um espanto?” e “qual dessas não é ‘fia’ do Geraldo?”.

Atualmente, ele conta com quase 150 mil seguidores no Instagram, onde desenvolve histórias e diálogos voltados aos gostos e hábitos típicos de Minas Gerais, que são o foco de seu conteúdo.

