Vídeo: papagaio entra em desespero ao se deparar com gato e ‘pede socorro’

Um papagaio em apuros está fazendo sucesso em redes sociais com um vídeo em que pede socorro para a avó. As imagens mostram a ave descansando no guidão de uma bicicleta, quando um gato chega e o fica encarando.

#Humor | ????????: Abuelita me come el gato ???? pic.twitter.com/MTbb38jX4k — Parabólica en red (@ParabolicaRed) February 7, 2025



Assustado, o papagaio começa a gritar por socorro: “Vovó, o gato está me comendo! Vovó!””, diz o papagaio em espanhol.



As imagens viralizaram na internet e internautas repercutiram a cena inusitada.

“Essa é a live action de Frajola e Piu-Piu”, escreveu uma pessoa. “Minha tia tinha um papagaio há muitos anos que dizia: ‘Corre, o gato está me comendo! Gato filho da p…'”, falou outra.

Alguns usuários desconfiaram que a voz da ave seja uma dublagem.