BH: regras que medem temperatura do ar-condicionado de ônibus são alteradas

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

As regras de fiscalização que medem a temperatura do ar-condicionado nos ônibus de Belo Horizonte sofreram alterações pela Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob).

Anteriormente, a aferição da temperatura ambiente do próprio sistema de ar-condicionado dentro do transporte coletivo era feita apenas dentro da Avenida do Contorno ou no final da viagem.

Agora, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na manhã desta sexta (14), a aferição também será realizada nos pontos de retorno das linhas localizadas dentro das estações de integração.