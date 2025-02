Livro conta a história de 174 crianças mineiras traficadas para o exterior

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O tráfico de crianças mineiras para o exterior nos anos 1980 é o tema do livro que será lançado pelo jornalista Kid Moreira nesta sexta-feira (14/2). "Tráfico de Crianças" conta os caso de crianças que foram adotadas de forma irregular em Santos Dumont, na Zona da Mata, e outras cidades vizinhas. O lançamento será na sede da Associação dos Delegacia da Polícia Civil de Minas |gerais, na Avenida do Contorno, 4.99, Bairro São Lucas.

O livro foi produzido em apenas seis meses e reúne a história de mais de 174 crianças que foram vítimas de processos ilegais de adoção e exploração. “É uma obra que precisa ser lida com sentimento. Uma história real, forte e instigante”, afirma Kid Moreira.

O autor, que à época dos crimes atuava como repórter, acompanhou de perto as denúncias e investigações. "Eu tenho na minha cabeça o livro todo, participei dela como denunciante. É uma história real e triste, e muitos não foram punidos”, destaca o escritor.

O caso ganhou repercussão nacional e levou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a realizar uma audiência pública para discutir o combate ao tráfico de crianças. A reunião ocorreu no salão da Primeira Igreja Batista de Santos Dumont e foi solicitada pelo então presidente da comissão, deputado Cristiano Silveira (PT).

“Recebemos denúncias de que várias crianças foram adotadas de forma ilegal em Santos Dumont e outras cidades da região. Há, inclusive, suspeitas de que algumas dessas crianças foram para fora do país. É preciso que sejam feitas investigações para que esses casos fiquem esclarecidos. E que possamos fortalecer nossas instituições para que este tipo de crime seja coibido”, disse Cristiano Silveira à época.

A obra de Kid Moreira não apenas resgata um episódio trágico da história mineira, mas também denuncia a persistência do tráfico humano no Brasil. “O drama vivido em Santos Dumont não era diferente do que ocorre em outras partes do país. O tráfico de crianças é uma ferida aberta que precisa ser exposta e combatida”, afirma o autor.

O evento de lançamento contará com a presença de autoridades, policiais, jornalistas e representantes de entidades de defesa dos direitos humanos. A expectativa é que a publicação reforce o debate sobre medidas para impedir que crimes semelhantes voltem a acontecer.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos