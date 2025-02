Morre o cineasta Cacá Diegues

Morreu na madrugada desta sexta-feira o cineasta Cacá Diegues. Ele tinha 84 anos. Um dos fundadores do movimento do cinema novo, ele foi imortal da Academia Brasileira de Letras.

A causa da morte ainda não foi revelada.

Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió (AL). Foi casado com a cantora Nara Leão, com quem teve dois filhos, e depois com Renata Magalhães, que produziu a maior parte dos filmes dele e com quem teve uma filha. Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo, movimento que revolucionou a produção cinematográfica no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970, e integrante da Academia Brasileira de Letras, eleito em 2018.



Entre as obras mais importantes de Diegues, estão Ganga Zumba (1963), primeiro filme brasileiro em que os atores principais eram negros; Quando o carnaval chegar (1972), estrelado por Chico Buarque, Maria Bethânia; "Xica da Silva", com Zezé Motta; "Bye Bye Brasil" (1980), com José Wilker, Betty Faria e Fábio Jr; "Orfeu" (1998), com Toni Garrido; e "Deus é brasileiro", com Antônio Fagundes e Wagner Moura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

CARNAVAL

Cacá foi enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo. Em 2016, a agremiação desfilava na série A e teve como enredo "Cacá Diegues - Retratos de um Brasil em Cena". Enredo ficou por conta do carnavalesco Márcio Puluker.O cineasta desfilou no último carro. "Estou muito feliz, pra mim é uma honra ser enredo de uma escola de samba", disse na época em entrevista para a Globo.Cacá foi enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.