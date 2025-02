Advogado de Bolsonaro tenta fazer empresários bloqueados por Xandão falarem com OEA

O advogado Paulo Bueno, que representa Jair Bolsonaro no STF, tentou mobilizar empresários que estão com as redes sociais bloqueadas por ordem de Alexandre de Moraes desde 2022 a encontrar o relator sobre liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Pedro Vaca. A comissão é vinculada à Organização dos Estados Americanos (OEA).

Naquele ano, após a coluna revelar que empresários falavam num golpe de Estado num grupo de WhatsApp, caso Lula vencesse, Alexandre de Moraes ordenou à PF que cumprisse ordens de busca e apreensão contra oito desses empresários, incluindo os que não falaram em golpe.

Paulo Bueno fez chegar ao empresário Meyer Nigri, um dos alvos de Alexandre de Moraes naquele ano, um convite para que ele fosse ao encontro de Pedro Vaca.

Meyer Nigri recusou-se a ir ao encontro.