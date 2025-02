MG: carro é flagrado com 500 litros de etanol em galões

Um homem, de 34 anos, foi preso depois de ser flagrado com 500 litros de etanol no carro durante operação policial, na rodovia BR-262, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa quinta-feira (13/2).

Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizava a “Operação Trânsito Seguro”, na altura do quilômetro dois da rodovia, quando abordou um carro de modelo Fiat Argo. Os policiais encontraram no veículo dez galões de plástico, com cerca de 500 litros de etanol no interior.

Perguntado, o motorista admitiu que o produto tinha origem ilícita e não apresentou documentação fiscal, nem comprovante de pagamento.

A prática fere normas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determinam que materiais perigosos “que comprometam a segurança do veículo, dos ocupantes ou de terceiros” só devem ser transportados em veículos apropriados.

Alguns exemplos de cargas consideradas perigosas são gasolina, óleo diesel, compostos nitrosos, além de álcool, como o etanol encontrado na operação.

O material e o carro foram apreendidos. Já o homem foi preso pelo crime de receptação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão.