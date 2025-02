Bombeiros buscam por homens que desapareceram em Minas

O Corpo de Bombeiros faz buscas por dois homens, de 26 e 39 anos, que desapareceram na cidade de Bom Jardim de Minas, no Sul do estado. As buscas começaram na noite desse domingo (23/2).

Familiares das vítimas acionaram a Polícia Militar depois que os homens saíram de casa na segunda-feira passada (17/2) e não voltaram mais.

Na noite de ontem, populares encontraram pertences dos desaparecidos, incluindo chinelos, um celular e outros objetos pessoais, às margens do Rio Grande. Depois disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou o trabalho de busca na região.

Na manhã desta segunda-feira (24/2), as operações de resgate continuam com a mobilização de equipes especializadas e com o uso de recursos adequados para buscas em áreas de difícil acesso, incluindo no Rio Grande.

