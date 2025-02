Corpo de desaparecido é encontrado depois de uma semana na Grande BH

O corpo de Nicanor Guimarães da Cruz, de 53 anos, foi encontrado em uma cova rasa na Rodovia MG 020, na noite desse domingo (23/2). Ele estava desaparecido desde o domingo anterior, dia 16, quando foi visto saindo da sua propriedade de moto.

Segundo a sobrinha da vítima, Cristiane Gonçalves, a família recebeu uma denúncia anônima sobre a existência de uma cova rasa na estrada. O irmão do homem, José Roberto, foi ao local indicado e acionou a polícia depois de confirmar que o local aparentava ter um corpo.

Conforme registros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o local estava com terra solta, vegetação amassada, indicando que algo teria sido arrastado e jogado em uma cova. Os policiais iniciaram buscas por suspeitos e encontraram um homem, de 29 anos, que assumiu a participação na ocultação do cadáver.

Segundo ele, no dia 16 de fevereiro, um colega, de 36 anos, chegou de moto na sua casa pedindo ajuda para um “serviço no mato” na estrada da MG-020. Chegando lá, ele descobriu que o serviço se tratava do esconderijo do corpo de Nicanor, um ex-vizinho, que estava com uma mancha de sangue na nuca. No local, ele e o parceiro romperam a cerca, escavaram a terra e enterraram o corpo, conforme contou aos policiais.

Ele ainda relatou que, na semana anterior ao fato, foi procurado por esse colega para emprestar uma marreta, um machadinho e uma faca, comum no abate de bovinos. Na mesma semana, negociou uma motocicleta na mão do colega por R$ 5 mil reais, descobrindo posteriormente que se tratava da moto de Nicanor.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem contou que Nicanor emprestava dinheiro e vendia gado, enquanto o suspeito era um devedor. Porém, não soube precisar a quantia exata da dívida. A equipe policial iniciou buscas para localizar o suspeito, mas, até o momento, sem êxito.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para retirar o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi encaminhado à Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, que segue com as investigações.

Entenda o caso

No dia do desaparecimento, Nicanor foi visto saindo de sua propriedade de moto, sem camisa, usando bermuda e chinelos. Ele deixou a casa aberta, com o celular a carteira dentro. Para a família, este foi um indicativo de que ele voltaria logo. O boletim de ocorrência foi registrado na PMMG na terça-feira (18/2).

A família rastreou a moto de Nicanor, que foi encontrada pelos policiais com outro homem. A família afirma que o homem foi interrogado, mas acabou liberado com a moto. Para os parentes, a ação da PMMG foi um erro, pois ele pode estar envolvido no desaparecimento de Nicanor. Eles também afirmam que o suspeito mudou a versão sobre como conseguiu a moto, ora dizendo que ganhou, ora que comprou.



Procurada pelo Estado de Minas, a PMMG informou que, a partir do acionamento dos familiares, efetivou todas as providências legais. Entre as ações, está a procura da motocicleta do desaparecido. "Procedida a abordagem policial, não houve constatação de situação de flagrante delito, sendo a motocicleta e seu respectivo condutor qualificados em Boletim de Ocorrência", afirmou a corporação.

*Com informações de Laura Scardua