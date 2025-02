Grande BH: corpo de mulher desaparecida é encontrado em decomposição

O corpo de uma mulher, de 39 anos, foi encontrado no meio de vegetação na Estrada Chico Mendes, no bairro Estâncias Imperiais, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao final da tarde dessa segunda-feira (17/2). Relatos nas redes sociais confirmam que se trata de Polliana Gonçalves da Silva, desaparecida desde a última quarta-feira (12/2), ocasião que a família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Segundo registros, uma pessoa andava a pé na estrada quando encontrou o corpo da mulher jogado na mata e chamou a polícia. No local, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o corpo caído em estado avançado de decomposição, juntamente com uma bolsa com documentos e embalagens de balas, que auxiliaram na identificação.

Conforme a perita da Polícia Civil (PCMG), a mulher sofreu disparos de arma de fogo na região da cabeça e tórax. Porém, devido ao estado de decomposição, não foi possível determinar a quantidade.

Os militares realizaram uma busca pelo nome encontrado nos documentos e constataram que a vítima se tratava de Polliana Gonçalves da Silva, vendedora de balas de 38 anos, que possuía o registro de desaparecimento desde 12 de fevereiro.

No registro da PC, a família relatou que a mulher saía do bairro Teresópolis, em Contagem, e estava indo para o bairro Capelinha, em Betim, por volta das 20h. Porém, desde que Polliana saiu, os familiares não conseguiram mais contato, uma vez que ela não atendia mais o telefone e as mensagens em aplicativos de conversa não chegavam.

Os policiais iniciaram buscas na região e constataram que moradores ouviram disparos de arma de fogo no dia 12, por volta das 21h, mas não viram nenhuma movimentação suspeita. A região possui câmeras de segurança que irão ajudar nas investigações.

O corpo foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e entregue ao Rabecão, que o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações seguem com a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.

*Com informações de Janaína Machado/TV Alterosa