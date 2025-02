MG: ex-agente de segurança pública é indiciado por tentar matar ex-militar

Um ex-agente de segurança pública, de 52 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado contra um militar reformado do Exército em Contagem, na Grande BH, informou a Polícia Civil nesta segunda-feira (17/2). A tentativa de assassinato aconteceu na noite de 8 de setembro de 2024 em um bar na região Central da cidade.

Como qualificadora para o crime, a PCMG considerou o uso de arma de fogo de calibre restrito. A esposa do investigado, de 41 anos, também foi indiciada por porte irregular de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o ex-agente de segurança iniciou uma discussão com outro frequentador do estabelecimento, alegando que ele olhava insistentemente para a esposa dele. O suspeito, então, sacou uma arma e abordou o homem, que se afastou do local sem reagir. Outros clientes intervieram e acalmaram a situação.

Momentos depois, a esposa do investigado, aparentemente sob efeito de álcool, pegou uma segunda arma de fogo, não registrada, e ameaçou os presentes, afirmando que atiraria caso alguém se aproximasse.

Diante da situação, um ex-militar do Exército Brasileiro, de 39 anos, que estava no local, tentou desarmar a mulher de maneira discreta. No entanto, o ex-agente de segurança pública sacou a arma, de calibre restrito, e efetuou três disparos contra a vítima, atingindo-a no tórax, nádegas e virilha.

"Os investigados tinham o objetivo de tirar a vida da vítima, ao passo que foram três disparos, sendo um no tórax e mais dois outros em regiões vitais", pontuou o delegado do caso, Marcos Cunha.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foi localizada uma arma calibre .40, utilizada nos disparos. Até o momento, a segunda arma, que não possuía registro, não foi encontrada.

O inquérito policial foi concluído e remetido à Justiça. A Polícia Civil não divulgou as identidades do casal indiciado. Também não foi citada qual função o suspeito exerceu na segurança pública.

