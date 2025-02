Funcionário morre por eletrocussão em obra de estádio de futebol em Minas

Um homem de 39 anos morreu por eletrocussão enquanto trabalhava na obra do Estádio Municipal de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (17/2). Segundo relatado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele fazia reparos em uma extensão elétrica quando recebeu a descarga.

A ocorrência foi registrada pelo 2° Pelotão de Bombeiros em Ituiutaba por volta de 11h30 desta segunda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no estádio, localizado na Avenida Professor José Vieira de Mendonça.

De acordo com os bombeiros, outros funcionários que estavam no local ouviram o grito do homem e correram para ajudá-lo, mas ele ainda estava em contato com a fiação, recebendo a descarga elétrica. Os colegas acionaram o Samu.

O CBMMG atuou com a Polícia Militar de Minas Gerais para garantir a segurança das pessoas até a chegada da perícia técnica. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o ocorrido e informou que o corpo foi encaminhado para autopsia

A Prefeitura de Ituiutaba lamentou a morte do trabalhador, que seria prestador de serviços terceirizado. O Executivo municipal também informou que foi oferecida assistência em relação às questões funerárias, mas a família do homem dispensou.

O Estado de Minas entrou em contato com a empresa responsável pela obra para pedir um posicionamento e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice