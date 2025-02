Grávida é esfaqueada pelo companheiro e se joga de carro em Minas

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Uma mulher de 38 anos passou por uma cesariana de emergência depois de ter sido esfaqueada pelo companheiro na madrugada desta segunda-feira (17/2) em Caratinga, no Vale do Rio Doce. A vítima precisou pular de um carro em movimento para fugir da agressão. O homem foi preso por tentativa de feminicídio.





Conforme o registro da ocorrência, a mulher relatou aos policiais ter sido agredida depois que o companheiro, de 45 anos, soube de uma traição. Em meio à discussão, o homem teria golpeado a vítima com uma faca. Em seguida, colocou-a dentro de um carro e saiu pela cidade.





A vítima conseguiu fugir da agressão quando policiais militares, que patrulhavam a região, abordaram o carro onde estava, depois que o companheiro fez uma conversão em alta velocidade. Neste momento, os policiais notaram a mulher com parte do corpo para fora da janela, e, pouco depois, ela pulou do carro em movimento.





Segundo os militares, ela apresentava cortes de faca pelo corpo, com sangramento intenso na região da cabeça e dificuldades para respirar. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a levou para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde passou por uma cesariana de emergência devido ao estado em que se encontrava.





Pouco depois, o agressor se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso por tentativa de feminicídio. Foram apreendidos dois telefones celulares - um do autor e outro da vítima - que podem auxiliar nas investigações, além da faca utilizada no crime e imagens de câmeras de segurança. O carro onde a mulher foi levada pelo companheiro também foi periciado.





De acordo com registros da Polícia Militar, o casal já havia se envolvido em duas ocorrências de violência doméstica. Na ocasião, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) procurou a vítima para oferecer assistência e inclusão no protocolo de atendimento, mas ela recusou os serviços.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia