MG: corpo de homem que se afogou em rio é encontrado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) resgatou, nesta segunda-feira (17/2), o corpo de um homem, de 20 anos, que se afogou no Rio Jacaré, em Cana Verde, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

A corporação foi acionada na tarde desse domingo (16/2), por volta das 13h30. O afogamento ocorreu debaixo de uma das pontes que cortam o Rio Jacaré, próxima ao KM 574 da BR-354.

A família da vítima relatou que estava em um momento de lazer, quando o homem entrou no rio para pegar sua vara de pescar, que havia caído. Ele escorregou e submergiu nas águas.

Os bombeiros constataram que a visibilidade do local não era boa. Além disso, em alguns pontos, havia muitas rochas e galhos de árvores submersos. Com o cair da noite, as buscas foram encerradas e retomadas na manhã desta segunda-feira.

Utilizando cilindros e técnicas de mergulho para buscas no fundo do rio, os militares localizaram o corpo por volta das 12h30.

