Irmãos gêmeos de um ano morrem afogados em piscina

A Polícia Civil está investigando a morte de dois meninos, gêmeos, de um ano e quatro meses, ocorrida no último sábado, em Ubá (MG), na Zona da Mata. Eles foram encontrados boiando na piscina da casa em que viviam com uma mulher, de 37 anos, responsável pelas crianças.

Segundo relatório da Polícia Militar, os gêmeos não eram filhos da mulher, mas ela os criava e tentava a adoção legal das crianças na Justiça.

À polícia, a mulher contou que encontrou as crianças dentro da piscina e tentou reanimá-las. O registro policial também apresenta o relato dela antes da tragédia. Segundo a mulher, ela havia acordada por volta de 8h e foi até a sala, onde sua filha, de 17 anos, dormia junto com os gêmeos em colchonetes, o que era um hábito. Em seguida, ela foi até a cozinha para esquentar o leite para os meninos.

Depois disso, retornou para o quarto e voltou a dormir, já que as crianças não haviam acordado. Nesse intervalo, a campainha da casa tocou e a jovem que dormia com os gêmeos atendeu e recebeu uma encomenda de material escolar.

Por volta das 10h, um outro filho da mulher, de seis anos, entrou no quarto dela pedindo leite. Foi ao se dirigir até a cozinha da casa que a mulher viu a porta entreaberta e se deparou com os corpos das crianças boiando na piscina.

Acreditando que os meninos ainda estavam vivas ela foi até a piscina e os retirou da água, com a ajuda da filha. As duas fizeram massagens cardíacas para tentar reanimar as crianças e chamaram o Corpo de Bombeiros. Médicos do Samu tambem estiveram no local e atestaram as mortes. Os corpos dos gêmeos foram sepultados no domingo.

Processo de adoção



A mulher informou à polícia que os gêmeos não eram filhos biológicos dela. Segundo o registro policial, a mulher explicou que tinha uma empregada, usuária de drogas, que trabalhava e morava em sua casa.

A doméstica engravidou, ainda segundo a mulher, mas não sabia quem era o pai. Ela então teve as crianças e tinha a intenção de entregá-las para adoção. No entanto, antes de tomar qualquer atitude nesse sentido, conheceu outro homem e desapareceu.

A mulher, que já era mãe de dois filhos, decidiu então criar os gêmeos e estava tentando a adoção legal dos meninos na Justiça.