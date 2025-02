PCMG lança campanha de prevenção a crimes sexuais durante o carnaval

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O carnaval deste ano se aproxima e, com isso, há a preocupação em oferecer uma festa segura para os foliões. Com foco na proteção das mulheres, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) lançou nesta segunda-feira (17/2) a campanha “Depois do não, é crime, uai!”, visando a prevenção de crimes sexuais durante a festa momesca.

Durante o período, a Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres (Deam) terá atendimento 24 horas e haverá reforço no efetivo para perícias de sexologia forense. Os policiais farão combate ativo a situações de importunação e outros crimes nas ruas, assim como será feita a divulgação de ações de conscientização da população.

“No carnaval teremos não só a delegacia de plantão, mas também a unidade de medicina legal, para que aquela mulher tenha, se necessário for, o atendimento para o exame de corpo de delito”, disse a delegada-geral da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Letícia Gamboge.

Para 2025, a PCMG vai mobilizar um efetivo de 2.896 agentes em todo o estado, um aumento de 141% em relação ao último ano, quando foram 1.200. O interior do estado também contará com delegacias regionais funcionando 24 horas para suporte a festas e eventos.

Já a capital contará com o reforço de delegacias e unidades de plantão, incluindo equipes móveis de apoio ao turista, Delegacia Móvel e Delegacia Virtual para facilitar o registro de ocorrências como furtos, perdas de documentos e desaparecimento de pessoas. A PCMG contará ainda com unidades especializadas de Coordenação Aerotática e o apoio de cães.