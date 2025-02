PRF intercepta carga de lança-perfume com destino ao pré-carnaval de BH

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 360 frascos de lança-perfume durante uma operação de rotina na madrugada deste sábado (15/2) na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um jovem de 19 anos, que levava os entorpecentes em um ônibus interestadual, foi preso.

Conforme a PRF, o coletivo seguia do Rio de Janeiro para Montes Claros, no Norte do Estado, e faria uma parada em Belo Horizonte, quando foi interceptado no KM 554 da rodovia. Os entorpecentes seriam vendidos durante o pré-carnaval da capital mineira.

“Ao realizarem a fiscalização dos passageiros e suas bagagens, os policiais localizaram 360 frascos de lança-perfume dentro de uma mala e de uma mochila pertencente a um jovem”, explicou a PRF em comunicado.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da polícia judiciária em Nova Lima.

