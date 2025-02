Batida entre motos aciona helicóptero e deixa vítima em estado grave

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um grave acidente envolvendo duas motos, neste sábado (15/2), deixou uma vítima em estado grave. A colisão aconteceu próximo a um supermercado na Avenida Jacarepaguá, no Bairro Botafogo, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave Arcanjo se deslocou para socorrer os dois motociclistas com fratura exposta. O helicóptero decolou com uma vítima politraumatizada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte

Unidades de suporte básica e avançadas do Samu também foram deslocadas para atender a ocorrência.

