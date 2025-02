Suspeitos de traficar drogas e ameaçar moradores são presos em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Três suspeitos de tráfico de drogas e de ameaçar moradores com armas de fogo em Marilac, no Vale do Rio Doce foram presos neste sábado (15/2). A Polícia Militar chegou até o local por meio de denúncias anônimas.





De acordo com os militares, além das ameaças, os homens usavam rádios de comunicação e câmeras de vigilância para monitorar eventual aproximação de policiais.





No imóvel, a PM encontrou um revólver calibre 38 e seis cartuchos debaixo de um colchão. Na parte superior de um guarda-roupas havia uma balança de precisão. Em outro quarto os militares encontraram um rádio comunicador usado pelos suspeitos.

Na parte externa do imóvel localizaram um recipiente plástico, parcialmente enterrado, que continha 70 pedras de crack, 31 buchas de maconha, três tabletes de maconha e 30 pinos de cocaína.