Ciclista mineiro morto em São Paulo é sepultado no Cemitério da Paz

“A vida não é justa. Eu perdi meu parceiro com quem eu construí meus sonhos. Ele não merecia isso, ninguém merece”, disse Jaquelini dos Santos, esposa de Vitor Medrado, ciclista morto em São Paulo.

Mineiro de Janaúba, no Norte de Minas, o atleta, de 47 anos, foi assassinado durante um assalto no Itaim Bibi, bairro nobre da capital paulista, onde vivia. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na manhã deste sábado (15/2).

Ciclistas, amigos e familiares de Medrado prestaram homenagens em São Paulo e seguiram para BH. O grupo, que recebia assessoria esportiva da vítima, compareceu ao velório utilizando uma camiseta da empresa esportiva de Vitor. A vestimenta foi confeccionado para os treinos e está sendo utilizada pelo grupo pela primeira vez na despedida do atleta.

“Ele acreditava no melhor das pessoas, gostava de ver o melhor de nós. Nos incentivava a fazer coisas que acreditávamos que eram impossíveis, mas ele sabia que conseguiríamos. Era um cara cuidadoso, muito querido, mudava a vida das pessoas”, disse Jaqueline Alves, amiga do casal.

Ela saiu do Sul de Minas para ir até São Paulo acompanhar a esposa de Vitor Medrado no reconhecimento do corpo. “O que aconteceu não é normal e não pode ser considerado uma fatalidade. Pode ser com qualquer pessoa. Nós esperamos uma resolução. As pessoas têm que trabalhar para que esse caso seja solucionado”, disse ao Estado de Minas.

Integrante de uma família de três irmãos, Vitor Medrado deixou a mulher e uma filha, de 23 anos, que mora em Pará de Minas, Região Central de Minas.

O crime

Vitor foi abordado por dois homens na manhã de quinta-feira (13/1) enquanto pedalava na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, no Bairro Itaim Bibi, na capital paulista. O assalto foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver o momento em que dois homens em uma moto se aproximam do mineiro e disparam contra a cabeça dele. Em seguida, um dos suspeitos pega os pertences de Vitor e foge. Medrado foi socorrido e encaminhado para o Hospital das Clínicas, onde morreu.