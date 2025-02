Ciclista mineiro é morto a tiros em assalto em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ciclista mineiro foi morto na manhã desta quinta-feira (13) ao lado do Parque do Povo, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo.

O crime ocorreu na rua Brigadeiro Haroldo Veloso, por volta das 6h10. Ninguém foi preso até o momento. A vítima é o ciclista Vitor Medrado, conhecido como Vitão ou Mineirinho.

Uma câmera de monitoramento gravou o crime. Vitor estava parado na calçada e aparentava mexer no celular, quando dois homens chegaram em um moto e o abordaram.

A ação durou poucos segundos. Antes mesmo de a pessoa que estava na garupa descer da moto, o ciclista caiu no chão. O homem ainda revista a vítima, sobe na moto e os suspeitos fogem.

"Segundo informações preliminares, a vítima foi abordada por dois homens em uma moto que atiraram e fugiram levando um celular. A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso foi registrado como latrocínio no 14° DP (Pinheiros).

"É com profundo pesar e um coração cheio de dor e saudade que anunciamos o falecimento de nosso querido amigo Vitor Medrado, carinhosamente conhecido como Vitão, ou Mineirinho, como eu costumava chamá-lo. Uma pessoa extraordinária, de alma generosa e espírito luminoso, que tocou a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo', publicou Cláudio Cordiolli e a Equipe Mynd, uma assessoria esportiva.

"Vitão, o Mineirinho calado de sorriso fácil, era mais do que um amigo; era um farol de bondade, um exemplo de simplicidade e uma fonte inesgotável de serenidade. Sua presença tranquila iluminava os ambientes, seu sorriso discreto aquecia os corações e sua maneira calma de ser trazia conforto e paz a todos ao seu redor. Além de um amigo leal, ele foi um colaborador incondicional da Mynd, sempre dedicado, alegre e de bom humor", afirmou.