Ciclista mineiro baleado em São Paulo será sepultado em BH

O corpo do mineiro Vitor Medrado, de 46 anos, será velado no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (14/2). O ciclista foi assassinado nas proximidades do Parque do Povo, em São Paulo, na manhã dessa quinta-feira (13/2), durante um assalto. O crime está sendo investigado pelo 15º Distrito Policial - Itaim Bibi.

Vitor foi abordado por dois homens enquanto pedalava na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, no Bairro Itaim Bibi, área nobre da capital paulista. Uma câmera de segurança registrou o assalto.

Nas imagens é possível ver o momento que dois homens em uma moto se aproximam do mineiro e disparam contra sua cabeça. Em seguida, um dos suspeitos pega os pertences de Vitor e foge. Medrado foi socorrido e encaminhado para o Hospital das Clínicas, mas morreu na unidade.

Mais conhecido como Vitão ou Mineirinho, o ciclista atuava como mentor esportivo e prestava assessoria para outros atletas. Ele costumava pedalar na região do Parque do Povo, onde o crime foi cometido. Também treinava na ciclovia da marginal Pinheiros e em outras espalhadas pela cidade.

O atleta era bastante conhecido entre os amantes do ciclismo. Vários deles publicaram mensagens de pesar na rede e incredulidade com a violência. "Eu tô aqui já faz mais de uma hora totalmente atônita, atrapalhada, inconformada. Faltam palavras, falta compreensão do ato de violência bárbara injustificável, gratuita, em plena vista, em plena luz do dia, onde não houve reação/resistência nenhuma do agredido, que teve sua vida tomada", publicou Marcela Moreira.

Na manhã desta sexta-feira (14/2), familiares e amigos de Vitor se reuniram no local do homicídio em homenagem. Em clima de comoção e revolta com a falta de segurança na cidade de São Paulo, os presentes ocuparam a calçada na lateral do Parque do Povo com flores brancas.

*Com informações de Folha Press