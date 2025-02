Veja momento em que Porsche de influenciador bate em outro carro em BH

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Câmeras do circuito interno de segurança de um imóvel localizado na Avenida Carlos Luz, no Bairro Caiçara, Região Nordeste de Belo Horizonte, flagraram o momento em que um Porsche 911 colidiu com outro veículo e deixou cinco pessoas feridas. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14/2).

Nas imagens é possível ver o momento em que o carro de luxo bate no Renault e sai derrapando na pista. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o Porsche estava em alta velocidade no momento do acidente. Quando os militares chegaram ao local, o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) já estava socorrendo os feridos.

O carro pertence ao influenciador digital André Victor, de 21 anos. À PMMG, ele relatou que não estava dirigindo o veículo no momento do acidente. O condutor relatou que o outro automóvel entrou na via e ele não teve tempo de frear.

Já o motorista do Renault alegou que entrou na via e houve a batida com o Porsche. O teste do bafômetro não foi realizado, pois ninguém apresentava sinais de embriaguez, mas o condutor do Renault estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Segundo a PM, além do influenciador, havia duas vítimas no Porsche que alegaram sentir dores no corpo e foram conduzidas a um hospital particular. As duas vítimas do Renault foram conduzidas ao Hospital João XXIII também com dores no corpo. A frente do veículo de luxo, que estava em alta velocidade, ficou completamente destruída. Peças do carro ficaram espalhadas pelo asfalto e houve derramamento de óleo.

Nas redes sociais, André Victor soma mais de 100 mil seguidores. Em seu perfil, o jovem ostenta vida luxuosa, afirma que ficou milionário aos 18 anos com marketing digital e comprou o carro de luxo, avaliado em R$ 800 mil, mesmo sem habilitação, em dezembro de 2024. Na web, ele também relata como viajou para 45 países aos 21 anos e tem diversos conteúdos exibindo o veículo.