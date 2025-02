BH: cinco suspeitos são presos por tráfico pela Operação Walking Dead

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil (PCMG) prendeu em flagrante cinco pessoas, sendo quatro homens, de 18, 35, 36 e 54 anos, e uma mulher, de 42, em Venda Nova, em BH. Todas as prisões aconteceram na última terça-feira (11/2), efetuadas pela equipe da 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que integra o Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), e fazem parte da Operação Walking Dead, em combate ao tráfico de drogas.

Os policiais obtiveram informações durante investigações no Bairro Piratininga, relacionadas com o comércio de entorpecentes em uma determinada rua.

Foi descoberta então a dinâmica do tráfico de drogas no local, que possui uma estrutura de organização criminosa que se adapta às ações policiais. Os suspeitos estariam realizando o tráfico de drogas no interior de suas residências, no intuito de evitar serem descobertos.

Foi constatado ainda que foram feitas instalações de portões reforçados com tramelas e barricadas, para dificultar a entrada da polícia e facilitar a fuga dos suspeitos.

Em seguida, os policiais conseguiram identificar usuários, olheiros e lideranças, bem como o modo de atuação dos envolvidos no comércio de entorpecentes.

Na terça-feira, era grande a movimentação em pontos estratégicos do Bairro Piratininga. Os policiais perceberam pessoas com comportamento típico de usuários de drogas em frente a uma residência. Esses homens batiam no portão e eram atendidos por outro que repassava algo a eles.

Prisões

Quando os policiais estavam na casa, um carro, com dois homens, estacionou um carro em frente ao imóvel.

Os suspeitos foram abordados pelos policiais, e, nas buscas realizadas, foi encontrado crack na pochete usada por um deles. Ao todo, três mandados de busca foram cumpridos, e os policiais localizaram diversas pedras da droga e dinheiro.

O suspeito de 45 anos já tinha passagem pela polícia e era conhecido pelos investigadores devido à atuação reincidente no tráfico de drogas no local, além de já ter sido preso anteriormente em operação realizada pela equipe do Deoesp.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. A operação teve a participação de 14 policiais civis, com o apoio das equipes da 1ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Delegacia Antissequestro (DAS).

