Suspeito de assassinato em Muriaé é preso no Rio de Janeiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 25 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no fim de janeiro, em Muriaé, na Zona da Mata, foi preso nesta sexta-feira (14/2), em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, em uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A prisão do foragido foi realizada depois um intenso trabalho do setor de inteligência da Polícia Civil mineira, que descobriu o paradeiro do suspeito e cumpriu o mandado de prisão preventiva.

Segundo o delegado Glaydson Souza, o suspeito teria participação na morte de um outro homem, de 26 anos, ocorrida em janeiro deste ano, depois de uma discussão na Cachoeira do Rio Preto.

A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu logo após dar entrada no hospital. "Nossa equipe mais uma vez demonstra seu compromisso no combate a crimes graves e àqueles que tentam se evadir para dificultar a ação da Justiça", diz o delegado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi preso em um veículo clonado, o que possibilitou a prisão em flagrante. Ele foi levado para o sistema prisional, no Rio de Janeiro. Ainda não foi definida uma data de transferência para Muriaé.