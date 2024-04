Fachada do Hospital João XXIII

Uma batida entre um ônibus e uma bicicleta feriu um homem de 42 anos, no fim da madrugada deste sábado (27/4), em Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o número 6.541 da Avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro São José, na Região da Pampulha.

Com o acidente, o ciclista ficou preso embaixo do ônibus e foi resgatado com ferimentos pelo corpo, perda de consciência e suspeita de fratura.

Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente e foi repassado para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Hospital João XXIII. O estado de saúde dele não foi divulgado.



A dinâmica do acidente também não foi informada.