Uma mulher de 29 anos foi presa na manhã desta sexta-feira (26/4) em Belo Horizonte sob suspeita de ter aplicado golpes em idosos e pessoas com baixa instrução escolar. Os crimes foram cometidos em Januária, no Norte de Minas Gerais. A Polícia Civil estima que ela possa ter faturado até R$ 1 milhão.



A investigação aponta que a mulher, quando era funcionária de uma agência bancária, teria se aproveitado do cargo para realizar vários empréstimos. No entanto, ela acabou descoberta e foi demitida.

Para prosseguir com a fraude, ela fingiu que trabalhava em outra instituição financeira em Januária. A investigada abordava as vítimas oferecendo ajuda e, assim, realizava a contratação de empréstimos. Os valores eram transferidos para a conta pessoal dela ou de pessoas próximas.



O delegado do caso, William Araújo, diz que encontrou registros lavrados por algumas vítimas que denunciavam a contratação de empréstimos sem autorização, sendo que os valores não eram creditados em suas contas.

"As apurações apontam um prejuízo estimado em R$ 600 mil, valor que foi subtraído pela suspeita. Mas dada a fase da investigação, esse prejuízo pode ser ainda maior, chegando a R$ 1 milhão", explica William, acrescentando que a investigada também se aproveitava da dificuldade das vítimas em usar os caixas eletrônicos, momento que, com o pretexto de auxiliá-las, contratava os valores.



Durante as buscas, documentos e vários cartões bancários foram apreendidos na casa dela, em Januária. A mulher foi presa preventivamente em Belo Horizonte com apoio da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS). As investigações prosseguem.