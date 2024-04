Vista aérea do Bairro Padre Eustáquio em BH

O Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste Belo Horizonte, completa 73 anos neste domingo (28/4). Para comemorar, será realizada uma festa com uma programação repleta de atividades. O evento terá início às 9h30 e segue até as 19h na Praça Geraldo Torres, popularmente conhecida como pracinha da Nino.

Além de um bolo de 10 quilos, o evento contará com música ao vivo, aulões de dança, pole dance, brinquedos para crianças, entre outras opções. Confira a programação completa abaixo.

Em 25 de abril de 1951, quase oito anos após a morte do hoje beato Padre Eustáquio (1890-1943), o então prefeito de Belo Horizonte, Américo Renê Giannetti (1896-1854), sancionou a Lei 196, alterando o nome da Vila Boa Vista para Vila Padre Eustáquio. A região cresceu e a vila se transformou no Bairro Padre Eustáquio, com cerca de 30 mil habitantes.



Programação



9h30 – Abertura oficial do evento



9h30 às 18h – Exposição “73 anos do bairro Padre Eustáquio”, com imagens antigas clicadas por Fernando Barbosa e Silva



9h30 às 18h – Brinquedos e pintura facial (oferecimentos da Cultura Inglesa)



9h45 – Homenagens e entregas do Diploma Amigo(a) do Bairro Padre Eustáquio a pessoas físicas e jurídicas que prestam relevantes serviços à região



10h – Aulão de dança com 2 professores da Club Joy



10h30 – Música ao vivo com Igor Romano



11h – Apresentação e oficina de pole dance com professoras da Acro Pole



13h30 – Sorteio de brindes oferecidos por lojas da região



14h – Vamos cantar os parabéns para o bairro Padre Eustáquio, com bolo de 10 quilos oferecido pela Padaria Padre Eustáquio



14h30 – Show com música ao vivo



16h – Show com o Negreiros e banda



19h – Encerramento