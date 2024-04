Parte do Circuito Liberdade, a Casa Amarela está localizada Rua Santa Rita Durão, 1.275

Parte do Circuito Liberdade, a Casa Amarela, localizada na Rua Santa Rita Durão, Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital mineira, será transformada na sede da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista (Deptur). A nova destinação do edifício foi regularizada por meio de edital da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), lançado em 2021. Além da Casa Amarela, o edital compreendia a concessão de outros três prédios do circuito cultural, que também estão desocupados: Palacete Dantas, Solar Narbona e a Casa Azul.

A expectativa do secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas, Leônidas Oliveira, é que a delegacia na Casa Amarela seja inaugurada ainda neste ano. As reformas no imóvel ainda não começaram, mas os estudos técnicos e o projeto para restauração estão sendo realizados.



“Minas é um dos principais destinos do país, cresce mais que o dobro da média nacional em movimentação turística, e ter a Deptur em um lugar estratégico na capital mineira é um benefício enorme para a cidade e para o estado”, diz Leônidas.



A chefe da Polícia Civil de Minas, delegada-geral Letícia Gamboge, também afirmou que a abertura da delegacia na Casa Amarela fortalece a Deptur e oferece respaldo e segurança aos turistas da capital mineira.



Previstos no mesmo edital que a Casa Amarela, o Palacete Solar Narbona foi concedido ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) e o Palacete Dantas ao Ministério Público de Minas Gerais. De acordo com o secretário da Secult, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) ainda está analisando propostas para a destinação da Casa Azul.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa