O YouTube lançou, nesta semana, o seu próprio podcast para contar histórias dos criadores junto com a plataforma. O bate-papo informal tem o objetivo de mostrar quem são as pessoas por trás de canais de grande sucesso no Brasil e trazer também o lado da ‘pessoa física’ dos criadores. O primeiro entrevistado foi Enaldo Lopes de Oliveira Filho, o Enaldinho, que é um dos maiores influenciadores digitais brasileiros da atualidade. Com uma carreira consolidada, o mineiro já tem 35 milhões de inscritos no YouTube.



Enaldinho mostrou o que assiste, o que faz no tempo livre e como administra seus negócios dentro e fora da plataforma, além de citar quais métricas analisa. O influenciador destacou, também, a qualidade dos youtubers mineiros.

“BH está ficando muito forte com youtubers. Antigamente era muito São Paulo. Agora, se você for olhar, Belo Horizonte está com muito youtuber relevante. Se você for pegar a lista do Youtuber do ano passado, quatro eram de BH. Tem muita gente boa surgindo”, destacou.





Além de estar nas listas de mais assistidos dos últimos três anos e ter uma história de 10 anos de YouTube, Enaldinho foi recentemente convidado para fazer uma colaboração com o “Mr Beast” em que o dublou em vídeo.

A primeira temporada do Podcast do YouTube conta com cinco episódios que irão ao ar sempre às quintas-feiras. Luana Nazareth e Mariana Torquato, gerentes de parceria na plataforma e responsáveis pelo relacionamento com alguns canais, vão liderar essas conversas e descobrir mais curiosidades sobre cada convidado.