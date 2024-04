Após cerca de quatro meses da morte de PC Siqueira, Maria Watanabe, então namorada do influenciador, revelou os últimos momentos que passou com o youtuber. Durante o podcast “Sem limites”, apresentado por Raul Ferreira Netto, a moça contou detalhes do dia 27 de dezembro, data do suicídio do rapaz de 37 anos.

Os últimos momentos do P6 segundo a sua namorada: pic.twitter.com/ShNFFiIhjz — Flavio Garage (@flaviogarag) April 16, 2024

Os últimos momentos do P6 segundo a sua namorada: pic.twitter.com/ShNFFiIhjz

— Flavio Garage (@flaviogarag) April 16, 2024 ">

Maria apontou que os dois brigaram um dia antes do youtuber tirar a própria vida. Segundo ela, foi um bate-boca causado por ciúmes de coisas que viu no telefone dele. Eles tinham terminado dois dias antes, e a jovem pretendia não voltar com o influenciador.

“Eu não ia terminar com o PC Siqueira e deixar ele sozinho, imagina, e ele sabia disso. A gente morava junto, tinha três bichinhos, tinha uma família, uma vida. Não era catar minhas coisas e sair de casa de um dia pro outro, como outras mulheres da vida dele fizeram. O fato de eu sair da vida dele causou uma náusea e a gente começou a discutir”, disse Maria.

No dia 27 de dezembro, PC acordou bem, mas ingeriu bebidas alcóolicas. “No dia seguinte, ele acordou normal. Se você toma uma cartela de Rivotril ou outro remédio, você fica dopado. Só que ele acordou bem e eu falei ‘ok’, pra quem estava num surto psicótico, muito agitado. Ele desceu no bar da frente e tomou uma cachaça. Subiu, levou uma pra mim ainda e eu olhei e falei ‘putz, ele bebeu’. E foi no dia que tínhamos marcado psiquiatra”, relatou.

Ela disse que estava se arrumando para ir com ele ao médico, quando o youtuber contou que pretendia se matar. “Ele olhou para mim e falou: ‘Maria vai ser hoje’. E era com um olhar que eu já conhecia. E, aí, quando ele me falou isso, acho que foi a despedida, porque ele começou uma cadência de movimentos em função daquilo, de tirar a própria vida”, lamentou.

Maria disse que tentou impedir PC, mas que se sentiu impotente. “Eu não sou a Mulher Maravilha, eu não sou Jesus Cristo nem a mãe dele. Então eu fiquei com ele até o final e a última coisa que eu falei para ele foi ‘te amo’. Porque eu tentei falar todas frases possíveis quem fossem fazer ele ficar: falei do Lulinha, que era o cachorro dele, que era uma das coisas que ele mais amava no mundo; falei de mim; da prospecção da nossa vida futura”, desabafou.

O esforço, no entanto, não adiantou. Maria disse que pediu ajuda a um amigo e chegou a temer pela própria segurança. “Não era o PC. Ele nunca faria aquilo estando em um estado racional. O PC nunca encostou uma mão em mim. Então, foi um episódio específico, que ele não estava em si, nas faculdades mentais dele, e ele só queria cessar a própria vida”, afirmou.

Durante o ato, Maria tentou segurar PC, mas sem sucesso. Ela lembrou que fazia um esforço para evitar que o youtuber convivesse com objetos que incitassem a ideia do suicídio. “Eu tinha o cuidado de não deixar nada perto que pudesse suscitar a ideia na cabeça dele. Só que eu estava exausta”, declarou.

Busque ajuda

Se você está passando por sofrimento emocional ou crises suicidas, procure a ajuda do Centro de Valorização da Vida, ligando 188.

Se você acredita que outra pessoa está em risco de cometer suicídio e você tem os dados de contato dela, fale com as autoridades locais para receber ajuda imediata. Você também pode incentivar a pessoa a entrar em contato com a linha direta de prevenção ao suicídio usando o número de telefone acima.