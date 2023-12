O youtuber e apresentador PC Siqueira foi encontrado morto no seu apartamento em São Paulo nesta quarta-feira (27/12). O influenciador é um dos primeiros nomes a conquistar fama na internet brasileira.

O corpo do PC Siqueira foi encontrado por volta das 17h50; ele teria tirado a própria vida. Em março de 2023, o youtuber passou por uma tentativa de suicídio em março de 2023, quando foi socorrido em “estado de fragilidade” por bombeiros. Na época, ele disse ter ficado desacordado por um tempo e só após despertar atendeu à chamada dos militares pelo interfone.

Na época, PC explicou que passava por um episódio de mania, perdeu o controle e sofreu ferimentos leves. “Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira, e foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo corpo de bombeiros e agradeço de coração a gentileza especial do Sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria também está bem e segura... No meio da confusão, Maria perdeu seu telefone, então, talvez a comunicação não esteja acontecendo”, disse à época.

Há anos, PC falava abertamente sobre sua luta contra a depressão. Ele ganhou fama em 2010, com o canal ‘Maspoxavida’, em que falava de diversos assuntos. Depois, em parceria com Tavião, fez parte do ‘Rolê gourmet’.

Em 2020, PC Siqueira foi acusado de pedofilia, após a divulgação, do Correio Braziliense, de conversas em que o youtuber teria compartilhado fotos pornográficas de uma menina de 6 anos. Na época, ele disse ser vítima de uma “articulação criminosa”. PC foi investigado pela Polícia Civil, que fez buscas nos equipamentos do influenciador e não encontrou provas.

O youtuber decidiu desativar seu canal. Em 2021, ele usou as redes sociais para comemorar que recebeu uma segunda chance, após “quase morrer de overdose”. PC relatou que, nesse período, se entregou ao álcool e ao abuso de substâncias.

Último vídeo



Na véspera de Natal, três dias antes de ser encontrado morto, PC Siqueira publicou um vídeo no Instagram em que desejava feliz Natal a pessoas solitárias: “Assim como eu”. “Quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, principalmente para as pessoas que, assim como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Feliz Natal solitário para você, feliz Ano Novo solitário para você também. Estamos juntos. Nós não estamos sozinhos”, disse.

Nos comentários, um perfil questionou se PC Siqueira estava “morto por dentro”. O youtuber respondeu: “Faz tempo”, o que causou diversas preocupações aos seus seguidores.