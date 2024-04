No início da vacinação, em janeiro deste ano, 22 municípios mineiros entraram na lista do Ministério da Saúde para receber doses da vacina contra a arbovirose

O Ministério da Saúde ampliou a quantidade de cidades que vão receber os imunizantes contra a dengue no país. Conforme planilha publicada pela pasta, 138 novos municípios mineiros foram incluídos na quarta remessa do imunizante.

Até o momento, 52 cidades mineiras iniciaram a aplicação da QDenga. Conforme nota técnica do Governo Federal, as doses começaram a ser entregues nesta sexta-feira (26/4).

Leia: Dengue em BH: Confira as unidades de saúde abertas neste fim de semana

De acordo com o órgão, os critérios de quais locais receberão o imunizante são os mesmos: ranqueamento das regiões de saúde e municípios, quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

No início da vacinação, em janeiro deste ano, 22 municípios mineiros entraram na lista do Ministério da Saúde para receber doses da vacina contra a arbovirose. No entanto, desde então, outras 30 cidades foram incluídas no esquema vacinal.

Com a ampliação, agora, 25 unidades da federação estão sendo contempladas com a vacina contra a dengue. No total, 1.330 municípios foram incluídos no plano de vacinação. Ao todo, 1.682.139 de doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde a esses estados e o Distrito Federal. Foram aplicadas 810.686 doses, 48,19% do total.

Quem pode ser vacinado

As crianças de 10 a 14 anos são o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue em 2024. O grupo concentra o maior número de hospitalizações, depois de pessoas idosas, e deve receber duas doses pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - o intervalo entre elas é de três meses.



O Ministério da Saúde havia priorizado crianças de 10 a 11 anos, mas ampliou a faixa etária diante da baixa procura.

Leia: BH: vacinas contra dengue e COVID serão concentradas em 43 postos; confira

Idosos e crianças menores de 10 anos ainda não entraram no grupo prioritário do SUS. Porém, esse público pode tomar a vacina testada e aprovada para pessoas de 4 a 60 anos na rede particular.

No último dia 17, o Ministério da Saúde recomendou a ampliação do público-alvo no caso das doses que vencem na próxima terça-feira (30/4). Foi definido que os municípios que ainda tiverem com um alto número de doses a vencer poderão ampliar a vacinação para a faixa etária de 6 a 16 anos.





Caso os municípios permaneçam com baixa adesão, as doses próximas ao vencimento ainda poderão ser ampliadas ao público que vai dos 4 aos 59 anos.

Confira os novos municípios vão receber a vacina contra a dengue em Minas Gerais