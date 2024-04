A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta quinta-feira (18/4) que a aplicação de vacinas contra a dengue e COVID-19 ficará concentrada em 43 postos de saúde na capital a partir a partir desta sexta-feira (19/4). O objetivo, conforme o Executivo municipal, é evitar a perda de imunizantes.



Os endereços dos locais que vão ofertar os imunizantes em cada regional podem ser verificados online. As doses contra dengue serão ofertadas em 13 postos de saúde. Já os imunizantes contra a COVID podem ser encontrados em 30 locais.

“A estratégia tem como objetivo otimizar a utilização das doses, já que a Secretaria Municipal de Saúde conta com estoque baixo dessas vacinas. No momento, o município aguarda o envio, por parte do Ministério da Saúde, de novas remessas para redistribuição aos demais pontos de vacinação”, informou a PBH.

Exclusiva para o público de 10 a 14 anos, seguindo orientação do Ministério da Saúde, a vacina Qdenga contra a dengue passou pelo crivo da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias (Conitec) no Sistema Único de Saúde (SUS).



O esquema vacinal é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses. A vacina pode ser administrada simultaneamente com as demais doses do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e Adolescente. Para quem teve diagnóstico recente de dengue, a recomendação é aguardar seis meses após o início dos sintomas para iniciar o processo de imunização.

Já o imunizante bivalente contra a COVID-19 é anual e está disponível para o público prioritário. O público infantil não pode ter tido a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias. Os demais grupos podem receber a dose desde que tenham, pelo menos, seis meses desde a última aplicação. Veja a relação dos públicos prioritários: