Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido por zombar da morte de um policial militar, em Santos Dumont, na Zona da Mata mineira, na segunda-feira (15/4).





De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente compartilhou uma notícia da morte do policial militar nos stories do Instagram e escreveu. "Vai com Deus, diabo, demônio, cu de cachorro".



Leia também: MG: ônibus que tombou e matou sete não tinha permissão para fazer viagem





A família do PM, de 61 anos, viu a postagem e fez a denúncia. Os policiais militares foram até a casa do adolescente e não encontraram ninguém. Com os dados dele, conseguiram descobrir a escola onde o garoto estuda.



Os militares foram até a escola acompanhados do Conselho Tutelar. Nesse momento, a mãe do adolescente chegou ao local.





O adolescente foi chamado e, em um primeiro momento, negou ter zombado da morte do PM. No entanto, ao ser confrontado com os prints da postagem, confessou. Ele fez uma outra postagem pedindo desculpas.





Mesmo assim, foi apreendido e levado para a delegacia de plantão, em Barbacena, onde foi liberado.