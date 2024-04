O que era para ser uma pegadinha para as redes sociais terminou em prisão e apreensão de veículo nesta quinta-feira (18/4) em Ipatinga, na Região do Rio Doce. O vídeo registrando a “brincadeira”, que consistia em encenar o despejo de um ‘cadáver’, viralizou e chamou a atenção da Polícia Militar. Diante da repercussão e preocupação dos moradores do município, militares do 14º Batalhão procuraram o homem que realizou a pegadinha e descobriram que o carro utilizado na encenação estava com a placa adulterada com fita isolante e, por isso, o criador do vídeo foi preso e o veículo apreendido.



As imagens que viralizaram nas mídias sociais registram o momento que um carro preto para bruscamente próximo a um ponto de ônibus, perto de uma praça no Bairro Bom Jardim, e dois homens encapuzados descem do veículo. Com essa movimentação, várias pessoas que estavam esperando o transporte se assustam e correm na direção oposta do veículo.

Porém, o susto dos moradores de Ipatinga não se limita a essa cena. Após descerem do carro, os dois sujeitos abrem o porta malas, retiram um embrulho cujo formato se assemelha a um corpo humano e jogam no asfalto.

O fato gerou uma sensação de insegurança nas pessoas que presenciaram o ocorrido e em moradores de Ipatinga como um todo, relata o tenente Heitor, do 14º Batalhão da PMMG. Posteriormente, após apuração, os militares descobriram que se tratava de uma pegadinha para uma página nas redes sociais.

No perfil do 14º Batalhão no Instagram, o tenente Heitor publicou um vídeo ressaltando que nesse caso a utilização das redes sociais foi inadequada e, por isso, os militares procuraram o autor do vídeo “até para fins de orientação, talvez até da melhor forma de utilizar a rede social.” Foi nessa visita ao criador de conteúdo para as redes sociais que foi constatada a adulteração de um dos números da placa do veículo utilizado na pegadinha, motivo da prisão e apreensão do carro.

No post da PMMG esclarecendo o caso, internautas desaprovam a pegadinha. “Brincadeira de mau gosto”, comentou uma usuária. “Tudo tem limites”, diz outra.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos