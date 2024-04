Um homem, de 40 anos, foi indiciado pelo duplo homicídio de uma mulher, de 60, e do marido dela, de 55, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu no dia 1º de março deste ano e foi gravado pelo suspeito, que está foragido.

As informações foram repassadas pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (18). O suspeito do crime é irmão de um inquilino das vítimas. Ele também estava foragido da Justiça desde fevereiro, após sair de um presídio para trabalhar e não retornar.

A casa em que o suspeito se escondeu com o irmão fica no Bairro Belvedere. Também é no mesmo lote onde as vítimas moravam.

Na noite anterior ao crime, os dois irmãos discutiram e a vítima de 60 anos pediu para eles deixarem o local, já que alguns objetos foram quebrados. O investigado foi dormir na casa de um amigo.

No dia seguinte, o irmão do suspeito se encontrou com esse amigo dele e, após uma nova briga, o rapaz foi atingido por golpes de faca. O irmão do indiciado foi preso em flagrante naquela ocasião por tentativa de homicídio.

No mesmo dia, à noite, o suspeito, acreditando que a idosa teria compartilhado o vídeo que mostrava a briga entre seu irmão e amigo, foi até à casa das vítimas e cometeu os homicídios, a facadas

Após o crime, ele fugiu do local. Toda a ação foi filmada pelo próprio suspeito.

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial, de mais de cem páginas, e representou pelo mandado de prisão preventiva contra o suspeito, o qual foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e por meio que dificultou a defesa das vítimas.