Quem era Vitor Medrado, ciclista mineiro morto em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitor Medrado, 46, mais conhecido como Vitão ou Mineirinho, é o ciclista que foi assassinado durante assalto na manhã desta quinta-feira (13), no entorno do Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste, área nobre de São Paulo.

Vitor atuava como mentor esportivo e prestava assessoria para outros ciclistas. Ele costumava pedalar na região do Parque do Povo, onde o crime, foi cometido. Também treinava na ciclovia da marginal Pinheiros e em outras espalhadas pela cidade.

Ele era ex-marido de Gisele Gasparotto, empresária ciclista profissional, e fundadora de uma assessoria esportiva para mulheres, que foi agredida e teve a bicicleta roubada na ciclovia do parque linear Bruno Covas, às margens do rio Pinheiros.

Em fevereiro de 2019, Vitor publicou uma mensagem sobre fragilidade da vida.

"Me falaram uma vez, que o que a vida quer da gente é coragem. Talvez, porque ela seja realmente um sopro, frágil. Sem previsão de fim. Então, viva agora. Use essa coragem para amar, abraçar, pedir perdão, ser gentil, desabafar e não deixar nada pra depois. Anda! Não perca tempo. Se permita ser feliz", escreveu Vitor.

O atleta era bastante conhecido entre os amantes do ciclismo.

Vários deles publicaram mensagens de pesar na rede e incredulidade com a violência.

"Eu tô aqui já faz mais de uma hora totalmente atônita, atrapalhada, inconformada. Faltam palavras, falta compreensão do ato de violência bárbara injustificável, gratuita, em plena vista, em plena luz do dia, onde não houve reação/resistência nenhuma do agredido, que teve sua vida tomada", publicou Marcela Moreira.

Jaquelini Santos, namorada de Vitor, compartilhou a publicação e escreveu: "Sinto o mesmo... é revoltante, inacreditável, triste e assustador uma violência assim".

Uma câmera de monitoramento gravou a dinâmica do crime. Vitor estava parado na calçada e aparentava mexer no celular, quando dois homens chegaram em um moto e o abordaram.

A ação durou poucos segundos. Antes mesmo de a pessoa que estava na garupa descer da moto, o ciclista caiu no chão. O homem ainda revista a vítima, sobe na moto, e a dupla foge.