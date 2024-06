Um adolescente, de 14 anos, morreu ao ser atropelado na noite desse domingo (2/6), no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na altura do número 24 da Avenida João Pinheiro onde o adolescente, que estava em uma bicicleta, foi atingido pelo ônibus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do ciclista ainda no local do acidente.

Os militares auxiliaram na retirada do corpo da vítima.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.