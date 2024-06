Militares receberam o chamado às 15h. Às 19h35, o Corpo de Bombeiros informou que 28 militares ainda trabalhavam no local para debelar as chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão, antigo centro de distribuição de uma rede de varejo especializada em eletrodomésticos, na tarde deste domingo (2/6) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Militares receberam o chamado às 15h com relatos de chamas intensas e muita fumaça no galpão localizado na Rua Joaíma, no Bairro Chácara Cotia. O local já pertenceu à rede Ricardo Eletro.

A suspeita é de que o fogo tenha iniciado em parte de uma vegetação ao lado da edificação.

Às 19h35, o Corpo de Bombeiros informou que 28 militares trabalhavam no local para debelar as chamas. A corporação divulgou às 21h16 que o fogo foi controlado, e os bombeiros realizavam o rescaldo. Não havia registro de vítimas até o fechamento desta publicação.