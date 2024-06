O motorista que passa pelas principais rodovias da Região Metropolitana de Belo Horizonte vai precisar de paciência na tarde e início da noite deste domingo (2/6). A volta do feriado de Corpus Christi já registra lentidão em diferentes pontos e acidentes nas estradas mineiras.

A BR-040, em Nova Lima, tem ao menos três pontos de lentidão. Na altura do KM 566, entre a Serra da Moeda e o condomínio Alphaville, um carro com problema mecânico causa 3 km de engarrafamento no sentido Belo Horizonte.

No KM 559, na altura do condomínio Miguelão, um acidente causa uma lentidão de 9 km também no sentido capital mineira. Não há informações sobre feridos.

No KM 554, a lentidão de 5 km no sentido BH é devido a excesso de veículos. O ponto de referência é o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda na BR-040, em Esmeraldas, o engarrafamento é de 4 km devido a um veículo pesado com pane no sentido Rio de Janeiro.

Já na BR-381, entre BH e Caeté, o movimento é intenso desde o início da tarde de hoje. Apesar do movimento intenso, não há registro de acidentes até o momento.

A Arteris, concessionária que administra a rodovia Fernão Dias, registra engarrafamento do KM 509, em São Joaquim de Bicas, ao km 500, em Betim, no sentido Belo Horizonte.



Ainda na BR-381, há registro de lentidão do km 485 ao km 483, em Betim, e entre os kms 479 e 477,2, em Contagem.