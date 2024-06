A advogada e especialista em finanças mineira Cibele Protti foi às redes sociais fazer um apelo emocionado. Ela mantém o perfil Uai Doutora, no Instagram, em que oferece orientações sobre questões financeiras, e agora usa o canal por outro motivo. Sua cachorra Kiara, uma vira-lata de cerca de 1 ano e cinco meses, desapareceu no bairro Novo Centro, em Santa Luzia, na Grande BH.

"Hoje quem está falando com vocês não é a Uai Doutora, não é a pessoa que fica tentando ajudar a vida das pessoas, e sim uma mãe, uma tutora, que tá pedindo ajuda", publicou.



Leia também: Um terço de Minas está sob a ameaça de desastres

Nesse sábado (1/6), por volta das 19h, depois de uma queda de energia na região onde mora com o marido, Cibele foi sair da garagem com o carro acionando o portão pelo modo manual. Naquele momento, a cachorra correu atrás e acabou saindo para a rua, sem que ela e o marido percebessem. Pouco tempo depois, notando a falta dela, procuraram pelo bairro e regiões próximas, sem sucesso.



Kiara usava uma coleira com seu nome, o nome e o telefone da tutora que, mais tarde, recebeu uma ligação de uma pessoa que havia encontrado a coleira, mas apenas a coleira. "Alguém encontrou, tirou a coleira do pescoço dela e jogou fora. Não sei qual a finalidade, mas, se você achou e quer ficar com ela, imploro para me devolver", continua o relato no post.



Leia: Mulher é detida por tentar entrar em presídio com droga nas partes íntimas

Cibele contou que ela e o marido encontraram a vira-lata em fevereiro de 2023, um animal sem valor comercial, como frisa a advogada na publicação, tentaram deixá-la em uma ONG, mas ninguém quis, reforça. "Na verdade Deus tinha escolhido ela para mim. Depois que chegou, a alegria que trouxe para a gente", declara, mencionando ainda no vídeo que a cachorra a ajudou até a melhorar de processos depressivos. "Eu já não consigo imaginar minha vida sem minha Lholhotinha. Eu te peço, por favor, se você achou, me devolva, pago a recompensa que for. Quero minha cachorrinha de volta".

O vídeo causou reação no Instagram. "Que maldade gente pegar o que não é seu. Que Deus amoleça o coração de quem a pegou e a devolva o mais breve possível. Força moça ela vai aparecer", publicou um internauta nos comentários do post. "Deus vai te honrar com a volta dela. Em prece", comentou outro. "Meu Deus, toque no coração de quem esteja com ela devolva", declarou mais um.