A Polícia Militar prendeu na madrugada deste domingo (2/6) um homem de 19 anos, suspeito de integrar um grupo que assassinou outro homem em uma lanchonete no bairro Paraíso, região Leste de Belo Horizonte. O homem foi morto levou 10 tiros. Um outro frequentador do local foi baleado no peito e está internado no Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, a vítima estava na lanchonete acompanhado de duas mulheres, quando os suspeitos chegaram atirando. A vítima tentou escapar, mas caiu na cozinha da lanchonete.





Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o homem ferido não tinha qualquer ligação com a vítima fatal. Ele dispensou ser levado pelos policiais para o HPS e foi por conta própria.





Segundo testemunhas, os atiradores fugiram à pé. O suspeito preso foi localizado pela PM escondido em uma casa, próximo à lanchonete. Ele tinha em seu poder uma pistola 9 milímetros.





As mulheres foram arroladas como testemunhas e uma delas contou que conheceu a vítima há pouco tempo, no Aglomerado da Serra, região Centro-sul de BH. Disse também, que ele tinha saído da prisão há pouco tempo, tendo cumprido 11 anos de condenação.