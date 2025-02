Carnaval oficial de BH começa neste sábado (15) e estrutura será milionária

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Ao som de bateria e muito samba no pé da corte momesca, o prefeito em exercício de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) entregou a chave da cidade para o Rei Momo, dando início ao Carnaval 2025. O período oficial se inicia neste sábado (15/02) e segue até o dia 9 de março.

Durante o evento, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou o investimento extra de R$1,5 milhão para os blocos que tomarão conta da cidade nas próximas semanas. Segundo o Executivo, a expectativa é atrair seis milhões de foliões. Segundo Damião, a verba será um "plus" na premiação das escolas, assim como ajudará a promover melhorias para os blocos selecionados no edital da prefeitura. O detalhamento de como a verba será distribuída não foi divulgado.

"Os blocos que fazem o carnaval acontecer, são eles que levam o movimento para a rua. A gente tem que dar conforto, qualidade e segurança para as pessoas que vão para a rua, então melhorar a presença do bloco era muito importante", disse o vice-prefeito.

De axé e samba, até rock e forró, a folia deste ano terá 568 blocos de rua e 624 desfiles, segundo a prefeitura. Um valor global de R$1,76 milhões foram investidos em 101 blocos contemplados pelo Edital de Auxílio Financeiro.

Prefeito em exercício Alvaro Damião entrega a chave da cidade para corte momesca Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press

Onde comer no Carnaval

Não só de música vive o folião. Por isso, este ano Belo Horizonte contará com três iniciativas voltadas para a gastronomia que, além de divulgar estabelecimentos da capital, vão facilitar a vida da população durante o Carnaval. A iniciativa da Belotur cruzou a localização dos negócios, horários de funcionamento e o trajeto dos blocos de rua.

A ‘Parada Gastronômica’ divulgará oito espaços referência de alimentação na cidade para aqueles que buscam um momento de tranquilidade, e o ‘Circuito Gastronômico’ contará com bares participantes da campanha “Bares com Alma”, restaurantes e padarias.

Uma "Estação Gastronômica" será montada na Praça da Estação, reunindo food trucks para atender aos foliões com praticidade. Esta iniciativa ocorrerá à noite, atendendo ao público que acompanhará os desfiles das escolas de samba, dos blocos caricatos e o Kandandu, encontro de blocos afro de BH.

Para garantir a hidratação da população, haverá quatro pontos com bebedouros entre os dias 1º e 4º de março nos endereços: Rua Espírito Santo, 570; Av. Afonso Pena, 1270; Praça Zamenhof, 25 e na interseção da Avenida Brasil com a Rua Francisco Sales.

Avenidas sonorizadas

Considerada pela Prefeitura de BH como uma experiência de sucesso, as vias sonorizadas voltam a ser instaladas na cidade. Agora, a Avenida Brasil se junta às avenidas Amazonas e Andradas no circuito. A montagem das caixas de som começam na próxima sexta-feira (19/02).

“Esse projeto foi um grande sucesso no ano passado, que propiciou mais segurança e conforto e a música ser escutada. Já tivemos o teste de que funciona bem. Este ano não vamos fazer o evento prévio de ensaio geral, já sabemos onde precisa ser ajustado”, afirma a secretária adjunta de comunicação do estado de Minas Gerais, Barbara Botelho.

Com o novo projeto 'Via das Artes', os foliões poderão curtir a festa 24 horas. Ao fim dos blocos haverá apresentações de bandas e música eletrônica nas avenidas sonorizadas. A programação das Avenidas dos Andradas e Brasil vai até as 22h. Já na Amazonas, até o sol raiar, com apresentações de hip hop, grafite e saraus de poesia.

“Belo Horizonte é o único carnaval que é 6 horas parado. Nas pesquisas que fizemos, 86% pediam alguma coisa fora desse período e 97% disseram que gostavam do carnaval de BH e queriam voltar. Na década passada BH tinha o quarteirão eletrônico, então voltar com os artistas da música eletrônica aponta para o reconhecimento histórico dessa arte”, disse o secretário de estado de Cultura de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Desfile das escolas de samba

Em 2025, o tradicional desfile das escolas de samba e dos blocos caricatos de Belo Horizonte acontecerá na Avenida dos Andradas, em frente à Praça da Estação, nos dias 3 e 4 de março. Até o ano passado, o evento ocorria na Avenida Afonso Pena.

"A Andradas oferece melhores condições: é uma via mais larga, um espaço maior, iluminação adequada, o chão pintado de branco, que é fundamental para valorizar o desfile. São reivindicações que vão possibilitar que os desfiles fiquem cada vez bonito", declara o presidente da Liga dos Blocos de Rua de Santa Tereza, Kerison Lopes.

A mudança de endereço era uma reivindicação antiga das escolas de samba por um espaço mais amplo e que possibilitasse uma melhor organização. Este ano, serão nove agremiações de blocos caricatos, oito escolas de samba do Grupo Especial e cinco do Grupo de Acesso.

"Já estamos vivendo um novo momento do carnaval, com mais turistas, melhores desfiles, então acho que esse ano será um carnaval muito melhor", analisa Lopes. Ao todo, foram investidos R$ 3,4 milhões, sendo R$ 2,8 destinados às escolas e R$ 561,32 aos blocos caricatos.

Para melhorar a experiência do folião, a PBH disponibiliza o Zap Folia, um canal de atendimento via Whatsapp da Ouvidoria Municipal. Por meio de chat, que for curtir o carnaval em BH poderá receber informações como programação dos blocos, escolas de samba, transporte público, trânsito e banheiros químicos.

Protegendo o patrimônio

Os sinais do início da folia já podem ser vistos na Praça da Liberdade: Até o dia 5 de março, o ponto turístico terá seus jardins cercados por gradis. A medida visa garantir a manutenção e preservação dos espaços públicos.

“O Carnaval é uma celebração de grande importância, que não só ressalta a riqueza cultural e a expressão da identidade do povo belo-horizontino, mas também desempenha um papel crucial na geração de emprego e renda durante esse período festivo. No entanto, é fundamental que a festividade não comprometa os pontos e atrações que caracterizam Belo Horizonte”, informou a PBH por meio de nota.

Além da Praça da Liberdade, as praças Raul Soares, da Assembleia, o Palácio das Artes, a Rua Sapucaí e mais de 200 pontos receberão instalações de gradis para a proteção.

Fomento da economia

A expectativa é atrair 6 milhões de foliões para a capital. A PBH prevê que, ao longo de todo o período oficial, o Carnaval gere 20 mil empregos diretos e indiretos e movimente R$1 bilhão. Segundo estimativa da CDL, cada folião deve gastar em torno de R$170 com adereços e 400 por dia de folia.

De acordo com um levantamento da Azul Linhas Aéreas, Belo Horizonte é o terceiro destino mais procurado do Brasil para a festa momesca. Além disso, A Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH-MG) divulgou que a procura por hospedagem na capital mineira cresceu 50% em relação a 2024 e que a taxa de ocupação na Região Centro-Sul da cidade já chega a 95%.

“Vamos ter que dar uma brecada agora, não dá para passar de 6 milhões. A gente vai dar conforto para todas as pessoas que vierem a Belo Horizonte”, disse Damião.

Venda de bebidas



Em 2025, o patrocinador master do Carnaval de BH será a Ambev, que investirá R$5,9 milhões. Com isso, comerciantes ficaram apreensivos com a possibilidade de restrição na venda de marcas de bebidas que não são distribuídas pelo grupo. Entretanto, o prefeito em exercício afirmou que a exclusividade de vendas ocorrerá apenas em certas áreas da cidade.

“A exclusividade da Ambev é porque ela é patrocinadora master do Carnaval. O edital foi aberto em dezembro e as outras não participaram. Serão dez pontos de exclusividade comercial, mas o carnaval não acontece somente nesses dez pontos, é na cidade inteira. Pode vender outras marcas fora dos pontos de exclusividade”, explicou Damião.

Os ambulantes credenciados contarão com pontos de distribuição de bebidas e gelo, com condições especiais, próximos às áreas de grande concentração de pessoas para que não haja a necessidade de grandes deslocamentos. Também foram distribuídas sombrinhas e caixas de isopor durante o credenciamento.

Mobilidade

A Sumob e a BHTrans criaram um plano de interdições e desvios na região central, no bairro Santa Teresa, no entorno do Mineirão e na Avenida dos Andradas para garantir a segurança e a mobilidade da população.

Aplicativos como Google Maps e Waze Events mostrarão as vias interditadas e irá sugerir desvios aos motoristas. Para aqueles que usam o transporte público, a operação contará com o acréscimo de 8 mil viagens. Horários e rotas serão compartilhados por aplicativos como BHBUS+, Bus2, Cittamobi, Movit, SIU MOBILE, entre outros.

O Metrô BH funcionará das 5h15 às 23h, com operações especiais para regiões com grande concentração de foliões, como os bairros Santa Teresa, Lagoinha e Centro. O aplicativo de bilhetagem digital Bipay permite a compra de passagens por cartão de crédito ou PIX e possibilita que os usuários evitem filas.

Durante o Carnaval, o Centro de Controle do Metrô BH vai acompanhar a demanda de usuários nas estações e, caso seja necessário, haverá oferta de viagens extras aos foliões.

Seis pontos “Posso Ajudar” estarão à disposição dos foliões nos seguintes locais: Praça Sete, Praça Diogo de Vasconcelos (Praça da Savassi), Praça Rui Barbosa, Praça Tiradentes, Estação Pampulha e Estação São Gabriel.

O acesso à região hospitalar será garantido pela Avenida do Contorno, Rua Maranhão e Avenida Francisco Sales, entre outras vias.

Segurança

Para garantir uma festa mais segura para os foliões, o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) irá monitorar o evento em tempo real, acompanhando os blocos e serviços da cidade. Serão 2,4 mil guardas civis municipais atuando em escalas e 4.626 câmeras espalhadas por toda a capital farão o monitoramento durante o período oficial da folia.

O Grupamento de Proteção à Mulher ‘Guardiã Maria da Penha’, composto por guardas femininas, irá proteger contra a importunação sexual e outros crimes de cunho sexista. Já o Grupamento de Apoio ao Turista, composto por guardas bilíngues, prestará apoio aos foliões do exterior.

O Carnaval deste ano também vai contar com drones “falantes” da Polícia Militar. Além da já conhecida função de monitoramento e reconhecimento facial, os equipamentos agora também vão emitir alertas sonoros e mensagens de conscientização, como lembretes para usar doleira e alerta para o uso excessivo de álcool.

Serão 200 drones disponíveis para o uso no carnaval em todo o estado. Em Belo Horizonte eles irão patrulhar principalmente os inícios e fins de blocos. Os locais dos usos dos equipamentos vão depender do tamanho dos blocos e dos pontos determinados pelo serviço de inteligência por apresentarem altos índices de infrações e tumultos.

Agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da Polícia Penal também atuarão na segurança de Belo Horizonte durante a festa.