Em meio à folia, Carnaval de BH terá sarau de poesia durante a madrugada

O Carnaval de Belo Horizonte terá uma grande novidade para 2025: a Via das Artes. O projeto, apresentado na manhã desta quinta-feira (6/2), propõe apresentação de música de diversos estilos e saraus literários ao longo da madrugada na Avenida Amazonas, Região Central da capital.

“Às 18h os blocos já estão quase todos desmobilizados. Vamos ter, então, a entrada de outros tipos musicais. Vinte e quatro horas de programação é a proposta que está sendo desenvolvida para a Amazonas, com música tecno tocando durante a madrugada e a partir das 4h teremos um sarau de poesia e música mais suave para termos esse momento contínuo da festa na cidade”, anunciou o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo).

A proposta visa diversificar as atrações para os foliões. Tradicionalmente, a maior parte dos blocos de rua saem durante a manhã e a tarde, dessa forma, nos horários em que a via estaria vazia, acontecerá as apresentações acompanhadas de projeções mapeadas nas fachadas dos prédios. Segundo Simões, haverá comércio aberto durante a madrugada para atender a demanda.

“Também teremos a oportunidade de ouvir outras músicas. Há a discussão de colocar as bandas tocando na alvorada e, obviamente, quando a gente fala sobre a sinfônica e a filarmônica, nós estaremos transmitindo as apresentações nas vias. São corredores mais ecléticos esse ano, com ritmos diferente do samba, nos horários alternativos”, disse o vice-governador.

Segundo Leônidas de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo, a escolha pela Avenida Amazonas se deu pelo baixo número de moradores e pela questão acústica do local. Ele também explicou que outras formas de arte também estarão presentes na Via das Artes.

“A poesia é muito importante porque é a reflexão da palavra durante o carnaval. A poesia mineira e brasileira têm uma beleza muito grande. É para realmente mostrar a diversidade da arte, seja pela poesia, audiovisual, literatura, música, moda. Tudo isso será objeto da Via das Artes”, diz Oliveira.