Carnaval BH: mais de 100 blocos são capacitados contra importunação sexual

Os 110 blocos de carnaval que receberam subsídio da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para desfilar pelas ruas da capital em 2025 estão sendo capacitados para prevenção e atendimento imediato em casos de importunação sexual desde terça-feira (4/2).

O programa se estende até a próxima quinta (6/2) de maneira virtual e, segundo o município, é obrigatório aos representantes dos blocos. Eles, por sua vez, devem repassar as informações coletadas aos demais integrantes.

Fruto de uma parceria da PBH com a Diretoria de Políticas para as Mulheres, a Belotur e a Guarda Civil da cidade, a formação tem duração de duas horas, com medidas de enfrentamento à situação de risco e violência contra mulheres, como, por exemplo, a interrupção do desfile para comunicar a ocorrência pelo microfone e a indicação de apoio à vítimas que precisem de ajuda.

Desilaine Souza, coordenadora do Bloco Flor & Amar ressalta que a capacitação com base no “Protocolo Quebre o Silêncio” – iniciativa que orienta bares, restaurantes e casas noturnas na identificação e abordagens de situações de constrangimento, risco ou agressão sexual – acaba fomentando um ambiente mais respeitoso e inclusivo no carnaval de BH, com programação que vai do próximo sábado até 9 de março.

A reportagem consultou a prefeitura sobre a participação dos blocos que não receberam o auxílio financeiro, mas ainda não obteve retorno.

